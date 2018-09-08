تحديد موقع المتحرش بالبائعات في المدينة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

ذكر متحدث فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة أحمد السناني بأنه تم تحديد المجمع التجاري الذي كان به “التحرش”، مبيناً أن مفتشي فرع الوزارة وإدارة الحماية الاجتماعية باشروا الموقع لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، علماً بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء.

وقال السناني بأن هدف فرع الوزارة بالمنطقة بعث رسالة لبناتنا الموظفات بالقطاع الخاص أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقف مع الجميع ويهمها توفير بيئة العمل الصالحة لهم، وسيتم القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة، مناشداً الجميع بأن من لديه أي بلاغ أن يتقدم بشكوى بالاتصال على رقم الوزارة ١٩٩١١ وعلى رقم الحماية ١٩١٩ .

وكان النائب العام ، قد وجه بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وقد وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في احدى المحلات التجارية، وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاؤه.

وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

يُذكر أن الوافد ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرش ببائعات في محل للملابس النسائية بفعل غير أخلاقي؛ ووثقت إحدى البائعات الواقعة وطردته من المكان.