تحذير أحمر حول الأحوال الجوية في جدة

المواطن - جدة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها جدة والأجزاء المجاورة لها حتى المساء.

كما نبهت الأرصاد من سوء الأحوال الجوية في مكة المكرمة حيث سيتواصل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى العاشرة من مساء اليوم.

وكان ميناء جدة الإسلامي أعن وقف حركة الملاحة بدءاً من الساعة (13:05) اليوم الخميس 1439/12/26؛ وذلك لزيادة سرعة الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظة الطائف تشمل مراكز الشفا، والهدا، وبني سعد، والسيل الكبير، وعشيرة، وشقصان وميسان والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وشهدت منطقة مكة المكرمة أمس حالة جوية ممطرة على مساحات واسعة امتدت إلى العاصمة المقدسة والمسجد الحرام.

وطبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجية السلامة للجميع.