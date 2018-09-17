تحرك سريع من المستشار القحطاني لمواجهة بائعي الوهم

المواطن - الرياض

حذر المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من حملات دعائية في مواقع التواصل الاجتماعية عن أدوية معينة يزعمون فعاليتها وهي غير مصرحة.

وأكد القحطاني أن هذه الحملات تبيع الوهم وضررها لا يعلمه إلا الله.

وكشف المستشار في الديوان الملكي أنه تواصل مع وزير الصحة توفيق الربيعة وأفاد بموقف الوزارة الصارم من ذلك، وأن الرقم ٩٧٣ يستقبل الشكاوى ويباشر الحالات كجرائم إلكترونية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والإعلام.