تحسبونه بس نسيان.. تفاصيل أكبر حملة توعوية بالزهايمر في المملكة

المواطن - الرياض

تنطلق بالتزامن مع شهر سبتمبر الحملة التوعوية “تحسبونه بس نسيان”، والتي تهدف لرفع الوعي بمرض الزهايمر وتغيير نظرة المجتمع عن أعراض المرض التي لا تقتصر على النسيان وإنما تشكل أبعادها خطرًا على المريض وذويه.

وتشمل الحملة مشاركة عدة قطاعات آمنت بأهمية التوعية وساهمت في تثقيف منسوبيها، أملًا في الوصول للعديد من الأسر التي لا تزال تتخبط في دوامة المرض جهلًا منهم بأعراضه.

ومن أهم ركائز الحملة البرامج الترفيهية للمرضى والبرامج التدريبية التأهيلية لذويهم والعيادات المجانية للتشخيص والعلاج، إضافة للمحاضرات التوعوية التي يقدمها نخبة متميزة من الأطباء والمختصين وحملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة للتغطية الإعلامية الصحافية كالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وصحيفة سبق الإلكترونية والصحف المرئية وإعلانات الطرق بدعم من أمانة الرياض والعربية لإعلانات الطرق.

كما تضمنت الحملة مشاركة العديد من القطاعات والجهات المساندة، ومن أبرز تلك القطاعات أمانة منطقة الرياض، وهيئة حقوق الإنسان، والمؤسسة العامة للتقاعد المدينة الرقمية الرائدة، ووزارة التخطيط والاقتصاد، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية.

وحظيت الحملة بمساهمة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية في مناطق المملكة المختلفة، وعلى رأسها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض وجدة، والشؤون الصحية بالحرس الوطني جميع مناطق المملكة، وبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض والمنطقة الشرقية، ومدينة الأمير سلطان الطبية للقوات المسلحة، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، والمجلس الصحي السعودي.

وأيضًا بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة كمستشفى المملكة ومستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري بالرياض، ومستشفيات المانع بالمنطقة الشرقية ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، ومركز انطلاق وطموح ومركز سواك الطبي بالمنطقة الشرقية.

كما تفاعلت عدة قطاعات أكاديمية لمواكبة البرامج التوعوية بالشهر العالمي للزهايمر ومنها جامعة الملك سعود وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الطبية وجامعة الفيصل وجامعة اليمامة بالرياض وجامعة عفة بجدة، ومدارس الملك فيصل، بإطلاق الحملة في مقرها دعمًا لمرضى الزهايمر وإيمانًا بأهمية رفع الوعي بأعراض هذا المرض وضرورة التشخيص المبكر لدى كبار السن ممن يظهر عليهم أحد هذه الأعراض، كما كان للقطاع الخاص دور بارز في هذه الحملة ممثلًا في الشركة السعودية للكهرباء (المساند الإستراتيجي للجمعية)، ومجموعة عبدالمحسن الحكير، والبنك السعودي الأمريكي “سامبا” (مساند إستراتيجي) وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، ومصرف الراجحي.

وحازت الحملة على مشاركة مجتمعية واسعة في دلالة واضحة على الثقة التي يوليها المجتمع وكافة القطاعات المشاركة للجمعية، وحرصهم على المشاركة في حملة التوعية مع روادهم ردًّا لجميل آبائنا وأمهاتنا من مرضى الزهايمر، كما كان لقطاع الأطعمة والمطاعم السبق بالتفاعل مع هذه الحملة لتضم القائمة مشاركة سلسلة مطاعم هناد المحدودة (لينوتر- إمبرز-إنتركوت)، نزومي وايرث كافية، إضافة لمطاعم لافاش، وأوف وايت، وكذلك مطاعم فور توينز، وتولف كوب، ولامولا، وتورتا أند مور، وشيرو وتشنك، وذا إيتش، وفور توينز، وشي أند أي سويت، وبوز ولين ميلز، وبوتوم برجر بالرياض.

وشملت القائمة مقهى أوغست، ومطعم الفريج بالمنطقة الشرقية، كما شاركنا من جدة في هذه الحملة كل من مطعم شبابيك، وماستر جوس، وسلسلة مطاعم روستو بنجابي، وميد كافيه، وملتي بايتس.

وكذلك أنارت العديد من الأبراج مبانيها تقديرًا منها لمرضى الزهايمر وذويهم باللون البنفسجي اللون العالمي للزهايمر، وعلى رأسها الفيصلية، والمدينة الرقمية الرائدة، وبرج المملكة، وفندق وسبا لوذان، وقاعة نيارة للاحتفالات المؤتمرات، وبرج الملك بجدة.

وشاركت في هذه الحملة أيضًا نخبة من الفنانات السعوديات من “هنا آرت”، ومبادرة تعاون وبدعم من كيوريو من خلال رسم إطارات أركان التصوير بطريقة عصرية تعكس أعراض مرض الزهايمر وتأثيره على المريض وأسرته ومحبيه، كما ساهمت قطاعات أخرى كمحطات ساسكو، وبالونايزر، وسكرب إن، وعدد من القطاعات الخيرية كمركز الملك سلمان الاجتماعي، وجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، وجمعية الوفاء الخيرية، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

ومن القطاعات الرياضية كانت هناك مشاركة من كل من وقت اللياقة، وفت فور إيفر، ومركز الملتقى النسائي، وفرنيه سبا.

الجدير بالذكر أن الجمعية تطلق حملاتها التوعوية بمرض الزهايمر تزامنًا مع ما يقام من برامج ومشاريع توعوية بهذا الشهر منذ عام ٢٠١٢م؛ كونها الوحيدة في مسؤوليتها عن فئة كبار السن ولكونها عضوًا في منظمة الزهايمر العالمية كأول جمعية تحظى بهذه العضوية.

وتشارك كافة مدن العالم تمثيل أوطانهم بالحملات التوعوية المقامة في وقفة للتصدي لهذا المرض، حيث تفجع كل ٣ ثوانٍ أسرة في العالم بإصابة عزيز عليها بالمرض.

ووجهت الجمعية نداءها لأفراد المجتمع للالتفاف حول هذه الجمعية، وخلق مجتمع واعٍ بأعراض مرض الزهايمر وطرق التعامل معه، وتوجيه الأسر التي يظهر عليها علامات المرض للتواصل مع الجمعية ولمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- إنسجرام- فيسبوك- سناب شات @Saudialzheimer