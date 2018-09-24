تخفيضات من السعودية على الرحلات الداخلية من وإلى 27 مطارًا

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية تخفيض أسعار تذاكر السفر على متن رحلاتها الداخلية، من وإلى 27 مطارًا في المملكة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني 88 للمملكة، حيث يبدأ التخفيض من 88 ريالًا للوجهة الواحدة على درجة الضيافة.

وقالت الخطوط السعودية: إن عملية بيع التذاكر بالتخفيض المعتمد للرحلات الداخلية تتم من خلال جميع القنوات البيعية يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، على أن تكون فترة السفر بين 7 أكتوبر وحتى 20 ديسمبر من نفس العام.

كما أتاحت الخطوط السعودية لضيوفها الحصول على 2.309 ميل إضافي من أميال مستوى العضوية لكل رحلة داخلية خلال يوم 23 سبتمبر، وقدمت لضيوفها بهذه المناسبة الغالية خدمة الإنترنت وبلا حدود مجانًا على جميع الرحلات ليومي الأحد والاثنين 23 و24 سبتمبر.

وقدم برنامج عطلات السعودية خصمًا بنسبة 28% على برامج رحلاته الشاملة للإقامة الفندقية.