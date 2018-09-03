المواطن - الرياض

تعلن مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية (وريف الخيرية)، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بمقرها في الرياض؛ تدشين أول صندوق استثماري وقفي مفتوح في المملكة، ومطروح طرحًا عامًا باسم “صندوق الإنماء وريف الوقفي”، بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار.

ومن المقرر أن يتم وقف جميع وحدات “صندوق الإنماء وريف الوقفي”، لصالح مؤسسة “وريف الخيرية”؛ حيث سيخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ويترأس المؤتمر الصحفي، المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “وريف الخيرية”، الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، صالح بن عبد الله الحناكي.

وأشار الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، إلى أن “صندوق الإنماء وريف الوقفي” مرخص من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف وهي تمثل في الوقت نفسه الجهات الرقابية عليه.

الجدير بالذكر أن صناديق الاستثمار الوقفية، إحدى الأوعية النظامية لإدارة وتنمية الأوقاف بشكل مؤسسي؛ لما تتمتع به من إطار قانوني وسياسات خاصة بالشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى كونها تخضع لإشراف جهات حكومية.

وتتيح تلك الصناديق خاصية تنويع محفظة الوقف بالكفاءة العالية في إدارة الوقف بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة.