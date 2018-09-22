تدشين مسار الطريق المحوري في المنطقة المركزية في سراة عبيدة

المواطن - سعيد ال هطلاء - سراة عبيده

دشن محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا، أمس، المسار الجديد لتغيير اتجاه خط السير في وسط المحافظة بحضور رئيس المجلس البلدي معيض بن زرعة وأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية المهندس محمد البشر وبمشاركة فاعلة ومميزة من مرور المحافظة يتقدمهم الرائد عبدالله بن عائض مدير مرور المحافظة وزملاؤه أفراد المرور.

وقال رئيس المجلس البلدي ابن زرعة بهذه المناسبة: “تم بتوفيق الله انطلاق تغيير الاتجاه للحركة المرورية على الطريق المحوري في مركز المحافظة، بعد أن تم تأمين التقاطعات بفرق ودوريات المرور وتوزيعها من قبل الرقيب مشبب بن أحمد، ومتابعة الحركة المرورية خلال تغيير خط السير”.

يذكر أن التغيير في خط السير سيكون كما يلي: “القادم من شرق المحافظة على طريق نجران سيكون الطريق بالكامل متاح له اتجاه واحد فقط، وبالمقابل المركبات القادمة من الغرب ستسلك بعد الوصول إلى الدوار الرئيسي في المحافظة إجباريًّا باتجاه الجنوب ثم يساراً حتى تصل إلى مجمع المدارس ثم سيكون الاتجاه، إما يميناً باتجاه الشرق أو العودة يساراً إلى وسط المحافظة، علماً أن المدة الزمنية لسالكي هذا الاتجاه تستغرق قرابة الدقيقتين للعودة إلى وسط المحافظة”.