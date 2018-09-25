ترامب أمام الأمم المتحدة: السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد حققت إنجازات ضخمة

المواطن - الرياض

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد تعمل على تحقيق إنجازات ضخمة.

وأوضح ترامب أن أمريكا تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي، متعهدًا بالعمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.