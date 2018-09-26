ترامب يتوعد إيران والمتواطئين معها

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنشر الدمار والعنف في المنطقة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي السماح لها بالحصول على السلاح النووي.

وقال الرئيس الأمريكي في جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم في نيويورك برئاسة ترامب: إن أي جهة لا تمتثل لعقوبات إيران ستواجه عواقب وخيمة.

وأضاف ترامب أن إيران ترعى الإرهاب العالمي وتغذي الصراعات في المنطقة، مشددًا على أن واشنطن ستضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.