ترشيح 4 سعوديين لمناصب في الاتحاد العربي للفئات الخاصة

المواطن - واس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للفئات الخاصة اجتماعها التاسع في العاصمة تونس، بحضور ممثلي اللجان البارالمبية العربية.

وضم الوفد السعودي في الاجتماع المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب وعضو مجلس إدارة اللجنة عسكر الحارثي، والمدير المالي في اللجنة عبدالمحسن المعيوف.

وتم خلال الاجتماع ترشيح عسكر الحارثي نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للفئات الخاصة عن منطقة الخليج العربي ومشرفًا عامًّا للجنة التسويق وتنمية الموارد المالية، وترشيح رافد القضيب ممثلًا للاتحاد لدى اتحاد اللجان العربية وعضوية المكتب التنفيذي ومشرفًا عامًّا على اللجنة الفنية والمسابقات ورئاسة لجنة الكرة الطائرة من الجلوس.

كما تم ترشيح المدير الإداري في اللجنة البارالمبية السعودية رشيد البداح رئيسًا للجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد العربي للفئات الخاصة وترشيح المدير المالي في البارالمبية السعودية عبدالمحسن المعيوف عضوًا في اللجنة التنسيقية لدى اتحاد اللجان العربية.