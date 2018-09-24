تركي آل الشيخ: أخطاء الحكام ملحوظة .. أتمنى من اتحاد القدم معالجة الأمر

المواطن - محمد سمعه

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن آماله بقيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بمتابعة أداء الحكام ليكونوا من النخبة.

وقال آل الشيخ عقب نهاية مباراة النصر والتعاون: آمل من الاتحاد السعودي متابعة الحكام ليكونوا من النخبة، لاحظت كثيرًا من الأخطاء في بعض المباريات، وتحديدًا في مباراة النصر والتعاون اليوم.

وأضاف آل الشيخ: لا يعني وجود أي حكم أجنبي بلا أخطاء لذلك مهم اختيار الأفضل، آمل قبول ملاحظتي.