تركي آل الشيخ: أهلًا بالأهلي المصري في بيته الثاني بالرياض

المواطن - محمد سمعه

رحب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالنادي الأهلي المصري وذلك بعد إعلان مشاركته في مباراة السوبر المصري السعودي أمام نادي الهلال.

وقال آل الشيخ: أهلًا بالأهلي المصري بين أهله وفي بيته الثاني في الرياض، مباراة ستكون ناجحة بكل المقاييس وأتوقع أن تكون العوائد الفنية والمالية ممتازة للفريقين.

ويذكر أن الأهلي المصري سيواجه الهلال في السادس من أكتوبر المقبل في الرياض على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.