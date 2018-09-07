تركي آل الشيخ: الأخضر يشارك البرازيل والأرجنتين في بطولة رباعية .. وانتظروا المنتخب الرابع قريبًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن توقيعه- قبل قليل- على استضافة المملكة لبطولة دولية رباعية تُقام في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: تم التوقيع- قبل قليل- على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر المقبل البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأضاف آل الشيخ: البطولة تتضمن مباراة سوبر الكلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أعلن أن السامبا سيواجه الأخضر يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بينما يواجه منتخب الأرجنتين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم 16 أكتوبر المقبل.