تركي آل الشيخ ردًا على مشجع نصراوي: كلامك على العين والرأس .. سنحلها

المواطن - محمد سمعة

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أنه سيتدخل ليضع حلًا حول نفاد التذاكر المخفضة والتي كانت مخصصة لمباراة النصر والقادسية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أحد مشجعي نادي النصر، أبدى اندهاشه من نفاد التذاكر المخفضة لمباراة القادسية، مضيفًا أنه فوجئ بعدم تواجدها حيث قيل له بأنها نفذت قبل يومين وأنه عليه دفع تذكرة غالية الثمن.

وقال تركي آل الشيخ تعقيبًا على حديث مشجع النصر: ملاحظاتك على العين والرأس .. وواجب علينا تداركها وحلها.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أصدرت قرارًا من قبل أكدت فيه تخصيص تذاكر مخفضة بنسبة 50% للمتقاعدين عن العمل لحضور مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.