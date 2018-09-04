تسييس الحج يصل المنابر.. المغرب تعاقب خطيبًا أساء للمملكة بسبب طقس التروية!

المواطن - الرياض

استغل إمام مسجد في المغرب منبره للحديث عن السياسة والتهجم على المملكة والإساءة لها، فوضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية حدًّا له بإيقافه.

وخطيب الجمعة عبدالحميد نجاري، في مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بركان استغل الطقس غير المستقر الذي اجتاح منطقة مكة المكرمة في يوم التروية لبث ادعاءات كاذبة، حيث اتهم المملكة بالتقصير في الاهتمام بالحج والكعبة المشرفة.

رفض ومطالب بإيقاف الإمام:

وقابل مغربيون خطبة نجاري برفض تام واستهجان لما حملت من مغالطات دحرتها الحقائق التي أكدها ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم خلال موسم الحج، والذين أشادوا بما وجدوه من تنظيم وخدمات مميزة.

وطالب مغربيون بتركيز أمة المساجد على المساوئ التي تقع في المجتمع المغربي وليس الهجوم على المملكة لحساب أجندات دولية معروفة تحاول تسييس موسم الحج وتجاهل خدمة المملكة لضيوف الرحمن ليل نهار.

وتساءل البعض: لماذا بعد نجاح موسم حج هذا العام بدأت أصوات ومنابر دينية في ظاهرها في الهجوم على بالرغم ما تقدمه المملكة منذ عهد المؤسس إلى اليوم للإسلام والمسلمين وإنفاق الغالي والنفيس في خدمة الحرمين؟!

وتعجب البعض من خطبة نجاري الذي تجاهل كل ما قدمته المملكة في خدمة الحجاج وضيوف الرحمن من توسيع للجمرات والمطاف وقطار المشاعر، واصفين إياه بأنه “أعمى وحاقد”.