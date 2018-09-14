تشكيل هجوم ناري لـ النصر ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراة النصر ضد الفيصلي المُقرر إقامتها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل العالمي الأساسي في مباراة النصر ضد الفيصلي كالتالي؛ برادلي جونز، عمر هوساوي، برونو أوفيني، سلطان الغنام، حمد آل منصور، إبراهيم غالب، بيتروس دا سيلفا، يحيى الشهري، جوليانو فيكتور، أحمد موسى ومحمد السهلاوي.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم، كل من؛ وليد عبدالله، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرزاق حمد الله، عبدالله مادو، عوض خميس، فهد الجميعة، خالد الغامدي، نواف الفرشان ونور الدين أمرابط.

وقبل مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز على أُحد بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الانتصارات في المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، تعادل العنابي أمام الباطن بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم.