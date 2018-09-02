تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في الإمارات

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الإمارات 141.94 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 130.12 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 124.20 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 106.46 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 82.80 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 70.97 درهم، وسجلت أيضًا أسعار أوقية الذهب 4,414 درهمًا، ووصلت أسعار جنيه الذهب 993.63 درهمًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 141,944 درهمًا.