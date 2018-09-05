تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليوم

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الريال، حيث سجل الجنيه المصري 0.2094 ريال، وسجلت العملة المحلية 4.7757 جنيه مصري.

وترصد “المواطن” أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال تسهيلًا على قرائها:

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0212 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2089 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7880 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5578 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9473 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.4012 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2867 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3796 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.4634 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7212 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3675 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3973 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5167 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3084 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.8801 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7422 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0326 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9685 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3557 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7376 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7437 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4686 فرنك جيبوتي

الدولار الأميركي

1 دولار أمريكي = 3.7509 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

اليورو

1 يورو = 4.3485 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2300 يورو

الجنيه الإسترليني

1 جنيه إسترليني = 4.8239 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2073 جنيه إسترليني

الدولار الكندي

1 دولار كندي = 2.8452 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3515 دولار كندي

الدولار الأسترالي

1 دولار أسترالي = 2.6953 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3710 دولار أسترالي

الين الياباني

1 ين ياباني = 0.0336 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 29.7249 ين ياباني