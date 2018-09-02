تعرف على التقويم الدراسي 1440 ومواعيد اختبارات العام الجديد

المواطن - الرياض

مع بداية العام الدراسي يحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة التقويم الدراسي 1440 لهذا العام، وذلك للاستعداد جيداً لاختبارات منتصف ونهاية العام.

وبحسب التقويم الدراسي 1440 فإن الدراسة تبدأ لطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 والذي يوافق اليوم الأحد 2018/09/02.

أما إجازة اليوم الوطني وفقاً لـ التقويم الدراسي 1440 هـ فستكون يوم 1440/01/13 والذي يوافق 2018/09/23

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 1440/04/09 الموافق 2018/12/16

أما بداية إجازة منتصف العام فتبدأ يوم 1440/04/20 الموافق 2018/12/27

وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني وفقا لـ التقويم الدراسي 1440 لهذا العام، يوم 1440/04/30 الموافق 2019/01/06

أما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني فتكون يوم 1440/08/16 الموافق 2019/04/21

وأخيرا تبدأ إجازة نهاية العام وفقاً لـ التقويم الدراسي 1440 يوم 1440/08/27 الموافق 2019/05/02م بمشيئة الله.