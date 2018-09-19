تعرف على قصة الجاسوس Johnny English قبل عرضها في السينما السعودية

تعرف على قصة الجاسوس Johnny English قبل عرضها في السينما السعودية

2018/09/19
الساعة 12:38 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صنّفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فيلم “Johnny English Strikes Again” (PG12).

ويحكي الفيلم- الذي يشارك في بطولته الممثل روان أتكينسون المعروف بـ(مستر بن)- عن جاسوس في الاستخبارات البريطانية يعيّن في مهمة سرية للبحث عن المتسببين في الاختراق الأمني للاستخبارات وتعرض عملائها السريين للخطر، وذلك في إطار تشويقي كوميدي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي لها: إن التصنيف العمري للفيلم هو (PG12) حيث يَلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت سن 12 عامًا، مؤكدة ترحيبها بجميع الأفلام المميزة التي تسهم في تعزيز مكانة السينما السعودية وتلبي رغبة الحضور في دور العرض.


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