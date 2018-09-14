تعريف 20 امرأة بفرص الاستثمار السياحي في القصيم

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) برنامجاً لتوعية وتعريف الراغبات بالعمل في القطاع السياحي بفرص العمل في هذا القطاع.

وقد نفذ البرنامج في المركز الثقافي بمدينة بريدة بحضور حوالي 20 سيدة من المهتمات بالجانب السياحي والاستثماري في هذا المجال.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح أن هذا البرنامج استهدف السيدات لتعريفهن بفرص الاستثمار والعمل في القطاع السياحي بمجالاته وأنشطته المتعددة، مشيراً إلى أن البرنامج يضاف لبرامج ودورات مجانية تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها للشباب والفتيات العاملين وراغبي العمل والمستثمرين في المجالات السياحية.

وتهدف الهيئة من هذه البرامج لتطوير مهارات العاملين ودعم المستثمرين في الإيواء والأنشطة السياحية وتطوير مهارات الشباب السعودي من الجنسين ورفع مستوى الجودة؛ ودعا مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات التسجيل من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وسيصل المسجلين رسائل نصية بمعلومات ومكان إقامة الدورة مشيراً إلى أن المتدربين سيحصلون على شهادة حضور معتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.