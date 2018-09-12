تعليق التداول على بعض العملات الرقمية المشفرة

تعليق التداول على بعض العملات الرقمية المشفرة

2018/09/12
الساعة 2:08 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت هيئة الأورق المالية والبورصات الأميركية، أمس الثلاثاء، عن تعليق التداول على اثنتين من الأوراق المالية، ذات العلاقة بعملتي البيتكوين والإيثريوم المشفرة.

وأرجعت الهيئة، إيقاف التداول على تلك الأصول، إلى الارتباك بين المشاركين فيما يتعلق بتلك الأصول.

وحذرت الهيئة يونيو الماضي من أن الإيثريوم والبيتكوين لا تعد عملات فعلية؛ لأنها لا تتمتع بإدارة مركزية.

وتواجه العملات المشفرة رفضًا عالميًّا لتداولاتها، وذلك من حكومات العديد من الدول، التي تبحث قوانين تحظر تعاملاتها.


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