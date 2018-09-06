تعيش مع أخوالها طيلة حياتها وترغب بالتسجيل في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان أي شخص التسجيل في البرنامج في حال كان العمر من 18 إلى أقل من 24 سنة، مع إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية.

جاء ذلك ردا من حساب المواطن على سؤال مستفيد قال فيه: “يا ناس أحد يجاوبني أنا سجلت في حساب المواطن معلوماتي بس رفض المرفقات شنووو أسوي مع العلم أنا عايشة مع أمي وأخوالي وأرفقت فاتورة بيت خالي لأني عايشة معهم طيلة حياتي.. حد يفيدني لو سمحتوا ؟

آلية إثبات الاستقلالية

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى أقل من 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات حربية أو عسكرية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك) وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.

لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات حربية أو عسكرية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك ) وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الحادية عشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

آخر موعد للتسجيل

وأكد حساب المواطن أن يوم الاثنين، المقبل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الجديدة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

موعد صرف الدعم

ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضاً للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.