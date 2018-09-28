تعيش مع أهلها ومضافة إلى والدها وتريد التسجيل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

تساءلت مواطنة بشأن إمكانية إضافتها في حساب المواطن للحصول على الدعم، موضحةً أنها تسكن مع أهلها ومضافة إلى والدها في البرنامج.

ومن جانبه، رد حساب المواطن عبر خدمة العملاء بقوله: “إمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى أقل من 24 (ذكر أو أنثى) لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك”.

ولفت حساب المواطن إلى أن في حال عدم توفر هذه المستندات يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.