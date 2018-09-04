تفاصيل الإطاحة بـ3 أطفال أشقاء كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات بمكة

المواطن- مكة المكرمة

باشرت شرطة العاصمة المقدسة عدة بلاغات للسرقة والعبث بالمركبات، حيث تم ضبط عصابة من 3 أطفال أشقاء، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لسرقة المركبات.

وكانت شرطة العاصمة المقدسة قد سجلت عددًا من بلاغات السرقة والعبث بأكثر من 12 سيارة خلال الآونة الأخيرة، حيث تم تشكيل فريق أمني لضبط العصابة بقيادة رئيس شعبة البحث والتحري الجنائي بمركز شرطة جرول، ومن خلال جمع المعلومات ورفع البصمات والقرائن من مواقع السرقة والعبث بالسيارات تم تحديد رئيس العصابة والبالغ من العمر 15 عامًا.

وتم ضبط المتهم في حي الشرائع، وبالتحقيق معه لمعرفة بقية المشاركين معه في هذه الجرائم والسرقات اعترف بأن شقيقيه 10 سنوات و12 سنة، هما شريكاه في كل العمليات التي نفذها، واعترفوا بالقيام بالسرقة والعبث بأكثر من 12 سيارة.

وتولت شعبة البحث والتحري الجنائي بمركز شرطة جرول عملية القبض والتحقيق، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، التي أحالتهم أمس الاثنين إلى توقيف الأحداث؛ حتى استكمال كل الإجراءات والتحقيقات بالقضايا التي قاموا بها.