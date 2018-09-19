تفاصيل جديدة عن أبرز الجوانب التطويرية في الكتب المدرسية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنها ستكشف غدًا الخميس عن تفاصيل جديدة لأبرز الجوانب التطويرية التي طالت الكتب المدرسية هذا العام.

وأوضحت التعليم أن هذا سيكون من خلال معرض تطوير محتوى الكتاب المدرسي الذي ستقيمه شركة تطوير للخدمات التعليمية في مقر الوزارة بالرياض.

ولفتت إلى أن المعرض سيصاحبه مؤتمر صحفي لوزير التعليم أحمد العيسى، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، لاستعراض أهم المحطات والمراحل التي مرت بها عمليات التطوير للكتب المدرسية خلال هذا العام.