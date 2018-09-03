تقنية جدة تستحدث برنامج التدريب المرن في تخصصات ميكانيكا السيارات والمحاسبة

المواطن - جدة

ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الهادفة إلى تطوير البرامج التدريبية وفق أحدث الأساليب والممارسات العالمية في التدريب؛ بدأت الكلية التقنية بجدة هذا العام تطبيق البرنامج التدريبي المرن، والذي يهدف إلى تقديم برامج تدريبية مرنة للمتدرب بالجودة والكفاية المهنية وتعزيز المهارات التدريبية للمتدرب في كل مرحلة من مراحل التدريب والتي من شأنها تمكين المستفيدين من الالتحاق بالقطاع الخاص بعد حصول المتدرب على شهادة مهنية بمهارات عالية وكذلك توفير المرونة للمتدرب في استكمال التدريب.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي بأن الكلية قد بدأت، اليوم الاثنين، في تنفيذ دورة تدريبية عن البرامج المرنة موجهة إلى المدربين بالكلية، وذلك في تخصصات المحاسبة وميكانيكا السيارات ولمدة أربعة أيام لتعريف المدربين بالبرنامج وآليات التنفيذ والتعرف على طريقة أدائه وينفذها فريق من الخبراء ممن لديهم خبرات دولية واسعة في ممارسة التدريب ممثلاً في شركة استشارية من أستراليا Vetassess، مشيراً إلى التوسع مستقبلاً في تطبيق هذه البرنامج على بقية التخصصات وعلى مراحل في الأعوام القادمة يتم خلالها التقييم والمراجعة لكل مرحلة ودراسة نتائجها بشكل مستمر بدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها الفاعل في تعزيز البرامج التدريبية وتأهيل أبنائنا المتدربين في مختلف المجالات.

وقال السريعي بأن البرامج المرنة تهدف إلى رفع المستوى المهاري للمتدربين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل ورفع معدلات التخرج في برامج التدريب التقني والمهني وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات التدريبية وتلبية احتياج سوق العمل من الكوادر المؤهلة المتخصصة لتتوافق مع الأدوار الوظيفية المطلوبة.