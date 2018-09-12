تكلفة كبيرة لما بعد أحداث 11 سبتمبر و5 صور نادرة للفاجعة

المواطن - متابعة

أحيت الولايات المتحدة الأميركية، يوم أمس الثلاثاء، الذكرى الـ17 لأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي أسفرت عن مقتل 2997 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وتمثلت أحداث 11 سبتمبر في تحويل وجهة 4 طائرات مدنية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، نجحت في ذلك 3 منها، ضربت وزارة الدفاع الأميركية ومركز التجارة العالمي في نيويورك.

وتعد أحداث 11 سبتمبر أسوأ هجوم شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق، وقد أدى إلى إطلاق الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الابن، الحرب على الإرهاب على الفور، والتي ما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

تكلفة حروب أميركا ما بعد أحداث 11 سبتمبر

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أنفقت في حروبها المندلعة منذ أحداث 11 سبتمبر أكثر من 1.5 تريليون دولار، أي ما يعادل ميزانية دولة كبرى مثل ألمانيا لمدة 5 سنوات.

وذكرت الوزارة في تقرير أن هذه النفقات تشمل الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا.

وأشارت إلى العمليات الحالية التي تتضمن “العزم الصلب” في سوريا والعراق المخصصة لمحاربة داعش، و”حارس الحرية” في أفغانستان، و”النسر نوبل” المخصصة للأمن الداخلي في الولايات المتحدة وكندا، تصل تكلفتها إلى 185 مليار دولار.

وتتوزع حصص هذه العمليات على النحو التالي: 134 مليار دولار لعملية أفغانستان، و27 ملياراً لعملية الأمن الداخلي في أميركا الشمالية، و 23 مليارًا لمكافحة داعش في سوريا والعراق.

أحداث 11 سبتمبر

وبحسب الرواية الرسمية للحكومة الأمريكية، شهد يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2001 تنفيذ 19 شخصًا على صلة بـتنظيم القاعدة هجمات باستعمال طائرات مدنية مختطفة.

وانقسم منفذو العملية إلى 4 مجاميع ضمت كل مجموعة شخصًا تلقى دروسًا في معاهد الملاحة الجوية الأمريكية. وكان الهجوم عن طريق اختطاف طائرات نقل مدني تجارية، ومن ثم توجيهها لتصطدم بأهداف محددة. وكانت الهجمة الأولى حوالي الساعة 8:46 صباحا بتوقيت نيويورك، حيث اصطدمت إحدى الطائرات المخطوفة بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي. وبعدها بربع ساعة في حوالي الساعة 9:03، اصطدمت طائرة أخرى بمبنى البرج الجنوبي. وبعد ما يزيد على نصف الساعة، اصطدمت طائرة ثالثة بمبنى البنتاغون. بينما كان من المفترض أن تصطدم الطائرة الرابعة بالبيت الأبيض ، لكنها تحطمت قبل وصولها للهدف.

تداعيات أحداث 11 سبتمبر

وأدت أحداث 11 سبتمبر إلى حصول تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية، والتي بدأت مع إعلانها الحرب على الإرهاب، ومنها الحرب على أفغانستان وسقوط نظام حكم طالبان، والحرب على العراق، وإسقاط نظام صدام حسين هناك أيضًا.