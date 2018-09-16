تميم يستفز شعبه بـ قصر طائر لأردوغان

المواطن - الرياض

استمراراً لمسلسل تبديد النظام القطري لثروات شعبه على تركيا والتي أصحبت لا نهاية لها، فوجئ القطريون بقيام أمير قطر تميم بن حمد بإهداء طائرة فاخرة تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار.

الهدية القطرية من طراز بيونج 8-747 أشبه بقصر جوي متنقل، وتبلغ سعتها 76 مقعداً، مع 7 غرف نوم وقاعات للاستقبال والاجتماعات ومستشفى خاص وأنظمة أمنية عالية المستوى.

يذكر أنه تم تسليم الطائرة تم في مطار شاهبا جوكتشن الدولي في إسطنبول بعد وصولها تركيا عن طريق فرنسا.

يأتي ذلك فيما حرص النظام القطري على إخفاء تفاصيل الهدية المستفزة للشعب القطري عن إعلامه، بينما تناقلت وسائل إعلام تركية باهتمام آخر هدايا تميم لأردوغان وعرضت صوراً للهدية القطرية.