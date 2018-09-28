تواصل البحث عن عمالة غادرة طعنت مفتشًا بالرياض

تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنسيقها مع الجهات الأمنية للبحث عن عمالة مخالفة قامت بطعن مفتش بأحد أسواق الرياض.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل أعلن في وقت سابق أنه في مساء الأربعاء الماضي وأثناء قيام مفتشي فرع الوزارة بمنطقة الرياض بحملة تفتيشية في أحد الأسواق بحي البطحاء بالرياض، تعرض زميل من المفتشين للطعن بآلة حادة في كتفه من قبل أربعة من العمالة الوافدة، وذلك بعد رصد المفتش لعدد من المخالفات التي ارتكبتها تلك العمالة.

وأضاف أبا الخيل، أنه تم نقل المفتش إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وغادر المستشفى بعد علاجه والاطمئنان على صحته، كما تم التحفظ على هويات الجناة، ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وقد اطمأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على صحة المفتش، موجهًا شكره له ولزملائه في الميدان، على حرصهم وتفانيهم في تأدية واجباتهم العملية والوطنية في ضبط مخالفات سوق العمل، كما تلقى المفتش اتصالا من نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، للاطمئنان على صحته.