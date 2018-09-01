توصيات وقرارات تركي آل الشيخ.. عمل يومي لا يتوقف

المواطن - الرياض

يوم طويل من المتابعة والعمل والاجتماعات والقرارات، هكذا كان يوم معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس الجمعة، توصيات وقرارات لصالح كرة القدم السعودية وسط حراك الدوري المثير والإصلاحات الأخيرة في بيئة الملاعب وتسويق الحقوق ودعم وجود اللاعب الأجنبي.

يُذكر أن معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة دعا لاجتماع الجهات المعنية بحقوق النقل التلفزيوني يومي 3 – 4 سبتمبر لبحث التطورات الأخيرة في هذا الملف.

إنفوجرافيك “المواطن” يستعرض القرارات والتوصيات التي أعلنها تركي آل الشيخ خلال الساعات الماضية.