توفي والدها بعد تسجيلها في حساب المواطن فهل تذكر مبلغ التقاعد؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار سيدة سجلت بالبرنامج قبل وفاة والدها، وبعد وفاته أصبح يُصرف لها من تقاعد الوالد، فهل يلزم أن تذكر مبلغ التقاعد في حساب المواطن؟

وأكد خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر” ردًّا على استفسار السيدة أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل، واختيار نوع الدخل “راتب تقاعدي” ومصدر الدخل يتم اختياره حسب مصدر الجهة “مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد”.

يذكر أنه سيتم إيداع الدعم للمستفيدين في الدفعة العاشرة يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الماضي.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

إلى ذلك يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشرة التي سيتم إيداعها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).