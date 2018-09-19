جائزة أسبوعية للجماهير.. وهذه معايير الاختيار

المواطن - مروة نبيل

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة جائزة أسبوعية للجمهور المثالي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، معايير لاختيار الجمهور المثالي، حيث سيتم الاختيار بناء على التفاعل في المدرجات، وكذلك عدد الحضور الجماهيري في المباريات.

وتأتي إضافة الجائزة الأسبوعية، تقديرًا للجماهير الرياضية السعودية في إظهار مدرجات أنديتها بشكل مميز؛ وتحفيزها لدعم أنديتها في منافسات المسابقات الكروية.

وأسندت الرابطة مهمة اختيار وترشيح الجمهور المثالي للجنة الفنية التي تم تكوينها لاختيار أفضل لاعب ومدرب في الجولة والشهر، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تكوين اللجنة من العديد من الخبرات السعودية والعربية، وهم؛ خالد بيومي، عبد العزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، عبد اللطيف الحسيني، سعد الشهري، ومحمد عواد، وتركي السلطان كمنسق للجنة.

وشهدت منافسات الجولتين الماضيتين من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، مقارنة بأعداد الجماهير خلال آخر موسمين.