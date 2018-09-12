جائزة خليفة التربوية تبدأ في استقبال المبدعين في سبعة مجالات تعليمية

المواطن - واس

أعلنت جائزة خليفة التربوية بالمملكة , عن بدء استقبال طلبات المتقدمين من المعلمين , والتربويين السعوديين , للفوز بجائزة خليفة التربوية في دورتها الثانية عشر ٢٠١٨م – ٢٠١٩م في سبع مجالات تعليمية وتربوية.

وأوضح منسق الجائزة بالمملكة , عميد كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز , الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي , أن الجائزة تستهدف ترشيح أفضل الشخصيات التربوية الإعتبارية من العاملين في حقل التعليم والتربية في المملكة العربية السعودية في سبع مجالات , التعليم العالي , والتعليم العام, والبحوث التربوية, والتأليف التربوي للطفل, والإبداع في تدريس اللغة العربية, والبرامج والمشروعات التربوية المبتكرة, مشيراً إلى أن مجموع جوائز فروعها يبلغ أكثر من ٤ ملايين درهم , إضافة إلى التكريم الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة ضمن مجاله.

وبين الدكتور الأفندي , أن جائزة خليفة التربوية , فتحت باب قبول الترشيحات في ٥ من شهر سبتمبر الجار , وسيستمر استقبال الترشيحات لمدة ثلاثة أشهر , حيث تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم , وسيعلن عن الفائزين بالجائزة وتكريمهم في شهر إبريل ٢٠١٩م .

ولفت الانتباه إلى أن الجائزة تهدف إلى رفع مستوى معايير قطاع التعليم من خلال التكريم , والاعتراف بجهود وإبداع جميع المساهمين البارزين في قطاع التعليم , وإبراز مكانة العاملين في المجال التربوي بجميع فئاته , ودعم جهودهم المختلفة, والإسهام في توفير بيئة تربوية تعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة للابتكار والإبداع والتميز, إلى جانب تشجيع المبدعين التربويين على ابتكار المشروعات والبرامج التربوية وتطبيقها, وتكريم وتقدير العاملين في مجال التعليم.

وأهاب منسق الجائزة, الباحثين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمجال التربوي, بالمبادرة للمشاركة الفاعلة من خلال تقديم طلباتهم عن طريق موقع الجائزة (هنا) .

يذكر أن جائزة خليفة التربوية قد استقطبت أكثر من ٥ آلاف ترشيح على مدى ١١ عاماً ماضية , بلغ عدد الفائزين بها ٣٤٩ فائزاً وفائزة.