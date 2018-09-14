جامعة الإمام تتبرأ من الدكان : أنهينا تكليفه من القناة

المواطن - الرياض

نفت جامعة الإمام على لسان متحدثها الرسمي وجود أي علاقة مع الدكتور محمد الدكان، مدير قناة جامعة الإمام السابق، مشيراً إلى أنه تم إنهاء تعاونه مع القناة.

وقال المتحدث الرسمي، في بيان له، إنه إشارة إلى ما يُتداول عبر بعض الحسابات في “تويتر” بشأن مدير قناة الجامعة وعدم التثبت وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، فنود أن نوضح بأنه قد تم توجيه مدير الجامعة بإنهاء تكليف د.محمد الدكان من إدارة القناة ومن إدارة مركز الأعمال بالجامعة منذ فترة وليس له الآن أي عمل إداري في الجامعة.

وأضاف المتحدث: كان الأولى من تلك الحسابات أن تتحقق من وسم أي موظف لجهة وتكليفه بأي عمل إداري أو غيره فيها؟ وبناء على ذلك صدرت موافقة مدير جامعة الإمام أ.د.سليمان أباالخيل بتوجيهنا وتكليفنا رسمياً بالإشراف العام على قناة جامعة الإمام منذ ذلك الوقت والتي نتأمل بحول الله أن تأخذ وهجاً مهنياً فنياً متخصصاً في العمل والأداء لتحقيق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-بأن تخدم هذه القناة جيل الرؤية في جامعة الوطن.

وأشار المتحدث إلى توجيهات ودعم مدير الجامعة أن تكون قناة الجامعة محط أنظار الجميع فيما يخدم الوطن ويعزز المهنية الإعلامية: “وإنني أؤكد على الحرص الكبير والاهتمام البالغ من مدير الجامعة بأن تسير وتحافظ جامعتنا على منهجها وسمتها الوسطي المعتدل والبعد عن كل فكر شائب إن وجد، وستبقى الجامعة جامعة الوطن تحارب الفكر والتطرف وأي متعاطف مع أي جماعة تخالف منهج الوسطية والاعتدال.. منهج المملكة العربية السعودية، والذي ولله الحمد عرف عن جامعة الإمام تصديها بقوة وحزم ووضوح وصراحة لكل من يروم بلادنا الغالية بأي سوء وشر ولا مجاملة لأحد كائناً من كان في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-.