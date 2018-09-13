جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين وموعد المقابلات الشخصية لوظائف الإعادة

المواطن - عرعر

أعلنت عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين في جامعة الحدود الشمالية عن تحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة في عدد من كليات الجامعة، والتي سبق الإعلان ‏عنها عبر موقع الجامعة.

وجاءت المواعيد على النحو الآتي:



جدول مواعيد المقابلات حسب الكليات المعنية

الكلية

موعد المقابلة ​ ​ ​

​ اليوم التاريخ الوقت المكان كلية الطب الإثنين 7/1/1440هـ التاسعة صباحاً في مقر الكلية كلية العلوم الطبية التطبيقية الإثنين 7/1/1440هـ التاسعة صباحاً في مقر الكلية بنين كلية التمريض الإثنين 7/1/1440هـ التاسعة صباحاً في مقر كلية الطب بنين كلية العلوم والآداب في طريف (بنات) الإثنين 7/1/1440هـ التاسعة صباحاً في مقر الكلية بطريف كلية المجتمع في طريف (بنين وبنات) الإثنين 7/1/1440هـ التاسعة صباحاً في مقر الكلية كلية إدارة الأعمال بعرعر (بنين) الإثنين 7/1/1440هـ الواحدة ظهراً بمقر الكلية في المدينة الجامعية بعرعر كلية المجتمع بعرعر (بنات) الثلاثاء 8/1/1440هـ التاسعة صباحاً في مجمع كلية العلوم بحي الصالحية بعرعر كلية العلوم بعرعر (بنات) الثلاثاء 8/1/1440هـ التاسعة صباحاً في مجمع كلية العلوم بحي الصالحية بعرعر كلية العلوم بعرعر (بنين) الثلاثاء 8/1/1440هـ التاسعة صباحاً بمقر الكلية في المدينة الجامعية بعرعر

أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الإعادة في الكليات ( حسب الترتيب الأبجدي):

1: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية الطب تخصص الأنف والأذن والحنجرة:

م الاسم 1- ثامر منور نهار البلعاسي 2- حسن علي ابراهيم الناصر 3- راشد فهد راشد الحبشان

2: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية الطب تخصص الباطنة – نفسية:

م الاسم 1- حسين عبدالله عباس الجويد 2- عبدالرحمن عبدالله علي الجميلي 3- عبدالمجيد صالح ثامر العتيبي

3: قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات على وظيفة معيد بكلية الطب تخصص الجراحة:

م الاسم 1- حازم فيصل حسن جوخدار 2- محمد عبدالله محمد الشهري 3- وفاء مصلح حامد المالكي

4: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية الطب تخصص عيون:

م الاسم 1- عمر طبعان محمد العنزي 2- محمد صالح جواد الحداد 3- مصعب عبدالعزيز شارع السبيعي 4- وليد سلطان منصور الرويلي

5: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية الطب تخصص نساء وولادة:

م الاسم 1- ملاك عبدالغفور محمد المرغوب

6: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية العلوم الطبية التطبيقية تخصص تغذية إكلينيكية:

م الاسم 1- الهنوف علي سليمان الشمري 2- امنة مختار الضيف 3- جميلة احمد حوفان القرني 4- رهام عبدالله رابح الردادي 5- رهف بدر نايف الحربي 6- سناء غنيم بخيت الجهني 7- عهود احمد سيداتي الشنقيطي 8- غدير مسلم لافي الجهني 9- نوف عبدالرحمن صالح الصالح 10- هاجر عايض مسلم الجهني

7: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية التمريض تخصص طوارئ:

م الاسم 1- اشواق مبارك سعيد البلوي 2- أصالة عبدالهادي إبراهيم العنزي ​3-

​حياة عبدالله ربيع الغامدي

4- سلمى احمد علي سلامي 5- شروق ابراهيم احمد نجدي 6- شهد فايز جهيم الرويلي 7- عهد محمد قبيل الرويلي 8- نوره علي ال ظافر القحطاني ​9-

هدى صالح نائض العنزي



8: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية التمريض تخصص رعاية مركزة:

م الاسم 1- بشاير عبدالعزيز عبدالله الطلحي 2- شعاع مشعل دخيل الدعجاني 3- عيوشه بكر محمد برناوي 4- ناديه فرحان دغيم الشكره 5- وجدان محمد كريم العنزي

9: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية العلوم و الآداب للبنات بطريف بقسم الكيمياء:

م الاسم 1- الجوهره ياسر درويش الغامدي 2- بشاير احمد إسماعيل مطري 3- تهاني ناصر خلوفه ظفير 4- رهف هاني ابراهيم بقبق 5- شريفه حسن محمد عسيري 6- عبير محمد محمد حمدي 7- نورة سالم عبدالله الحربي 8- نورة محمدعلي الحربي 9- نوره محمد احمد الراشدي 10- وفاء محمد احمد الغامدي

10: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية العلوم و الآداب للبنات بطريف بقسم الفيزياء:

م الاسم 1- اروى محمد قاضي عظيم عبد الغفور 2- الاء رشدان علي المطيري 3- اماني بنت مفرح بن مرزوق العتيبي 4- أجوان حمود صقر المراد 5- أشواق سليمان عيسى الحربي 6- بشائر عمر سعيد العامودي 7- جنان فهد علي الفهيد 8- شهد خالد محمد الرمادي 9- معديه ابراهيم احمد المرحبي 10- نوره عقيل حمدان الشمري

11: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية العلوم و الآداب للبنات بطريف بقسم الرياضيات:

م الاسم 1- ابتسام سالم غالي الحربي 2- البندري زيدان عايد المطيري 3- أروى محمد عبدالرحمن السويد 4- خديجة ابراهيم عطية السني 5- دعاء موسى عايد الاحمدي 6- سهام سالم غالي الحربي 7- شروق فهد غضيان البلوي 8- منار مناور الوعواع الرويلي

12: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية العلوم و الآداب للبنات بطريف بقسم الحاسبات وتقنية المعلومات:

م الاسم 1- امل سعد مسفر الشهري 2- انتصار عيسى خميس الزهراني 3- زينب أحمد محمد الشنقيطي 4- سارة فهيد سعد ال جمعان 5- سمر احمد علي الغامدي 6- فاديه مفرح رجاء العنزي 7- مرام محمد عايد المطيري 8- مها ماجد حمود الرويلي 9- هديل مشعل محمد العيسى 10- وعد مسعود بخيت العتيبي

13: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية المجتمع بطريف تخصص لغة إنجليزية:

م الاسم 1- حسان عطية الله عبدالرزاق السلمي 2- خالد عبدالله فواز المالكي 3- عاصم رشاد عبدالله الشهري 4- عبدالرزاق دخل الله خلف الشمري 5- عبدالمحسن الأسمر عقلاء السويلمي 6- فيصل أحمد ركيان العنزي 7- محمد عبدالله علي الشهري 8- موسى علي مسعود البلوي

14: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية المجتمع بطريف بقسم علوم الحاسبات:

م الاسم 1- الوليد متعب دغيليب العتيبي 2- أحمد هزاع مرسي المطيري 3- حاتم هزاع غثيان العنزي 4- حازم بشير ناشي الردادي 5- حمدان علي عبد الله الحربي 6- عبدالحكيم صالح جمعان الغامدي 7- عبدالعزيز عبدالرحمن راجح الأحمدي 8- عمر عبد العزيز محمد ناصر المغامسي الحربي 9- محمد عايض أحمد آل طالع 10- يزيد نايف نواف الربيلي

15: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية المجتمع بطريف بقسم علوم الحاسبات:

م الاسم 1- ارتواء سعود حجاج السهيان 2- أماني محمد راجي العنزي 3- بدور عايض مجيحش الرياني 4- حمدية دعيج حسن البجالي 5- ريهام خالد فيصل الحربي 6- سارة خالد فهد الجري 7- سالمة محمد علي القحطاني 8- صفية محمد عبدالله آل عمرو 9- غنادير سعد مرضي الرويلي 10- نفلاء صالح فرحان العنزي

16: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية إدارة الأعمال بقسم الموارد البشرية:

م الاسم 1- خالد ظافر عبد الهادي الشهري 2- شهاب منير شهاب رضوان 3- عبد الحكيم عبادل عبيد الله المالكي 4- عبد الرحمن رضا عبد الله العنزي 5- علي محسن علي الحارثي 6- فوزي عبد الله عبيد الرويلي 7- معاذ محمد صالح المانع

17: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية المجتمع للبنات بقسم علوم الحاسب بعرعر:

م الاسم 1- امل عبدالله سعد القحطاني 2- أروي سعدون بن سالم الشامخ 3- أسماء محمد عابد المسافرة القرشي 4- أنوار بنت دخيل الله منور الحجيلي 5- خلود عبيد الله مثيب المطيري 6- سلوي عودة عواد العنزي 7- غادة علي عبدالله الشبانات 8- غرام دهيم عوض الشمري 9- مشاعل مفرح حمود الرويبي السبيعي 10- نوف ضحوي عشوي العنزي

18: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية العلوم بعرعر بقسم الرياضيات:

م الاسم 1- إبتسام فلييح فرحان الشمري 2- أشواق عبدالله أحمد الشمراني 3- بدور شايم طراد الشمري 4- روابي شجاع عواد الجوفي 5- سارة عبدالحميد محمد الصبحي 6- سعيده حميد سلمان الصبحي 7- شذى فايز مساعد العوفي 8- عهود غايب عايض الحربي 9- هدى عيد محمد علي المحمادي 10- وجدان محمد بن ضاوي الحربي

19: قائمة بأسماء المرشحات على وظيفة معيد بكلية العلوم بعرعر بقسم علوم الحاسب:

م الاسم 1- أريج محمد جمعان الغامدي 2- أسيل عبدالله محمد علي الفايدي 3- أشواق غثيث سليمان الشمري 4- أفنان عبدالرحمن عبدالكريم السحيمي 5- بشاير عوض علي ال درويش 6- سمية عبدالرحمن عابد الطويرقي 7- لينا محمد شاكر الجودي 8- مرام محمد عبدالله الشهراني 9- مها سعد سلمان الرشيد 10- وفاء جلوي سند العنزي

20: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية العلوم بعرعر بقسم الرياضيات:

م الاسم 1- أحمد سعود عبدالعزيز الفهيد 2- أيوب سعد موسى الشهيل 3- خالد ظاهرخالد الشمري 4- عارف مليح هضيب العنزي 5- عبدالرحمن دخيل دخيل ربه العوفي 6- عبدالله سعود بنيان الجهني 7- عبدالله طعيسان ونيس الشمري 8- عبدالله عبدالمنعم داخل الجحدلي 9- فهد مفرح عبدالله الاسمري 10- مصعب سعد صليهم الحارثي

21: قائمة بأسماء المرشحين على وظيفة معيد بكلية العلوم بعرعر بقسم الكيمياء:

م الاسم 1- سامي عبدالله بركه المطيري 2- سلطان إبراهيم سلطان الجيزاني 3- سلطان مصلح سرحان الجهني 4- عبدالرحمن مبارك شويشان الحربي 5- عدي قابل تركي الشمري 6- علي زاهر عبدالرحمن السيد 7- محمد عبدالعزيز جاسم المزراق 8- محمد موسي عثمان عياشي 9- مطلق عطا الله غميض العتيبي 10- ياسر رشيد حمد الصبحي

ونبهت جامعة الحدود الشمالية الجميع إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية وجميع الوثائق الأصلية لمطابقتها، وكذلك إحضار أوراق قبول دراسة اللغة أو الماجستير إن وجد، والتقيد بموعد الحضور بمقر الكلية المعلن، وسوف يسقط حق من لم يُحضر وثائقه الأصلية للمطابقة أو من يتغيب عن الموعد المحدد.

وقالت جامعة الحدود الشمالية: إن مواعيد المقابلات لبقية وظائف الكليات الأخرى سوف تعلن تباعاً فور انتهاء لجان التدقيق والمطابقة، وذلك على موقع الجامعة.