جامعة الشمالية تعلن تأجيل موعد المقابلات لوظائف الإعادة

المواطن - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية تأجيل موعد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف الإعادة في الجامعة بمناسبة تمديد إجازة اليوم الوطني لتشمل اليوم الاثنين 1440/01/14هـ، وأوضحت عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة أن المرشحين والمرشحات لوظائف الإعادة في الجامعة، والذين كانت مواعيد إجراء المقابلات الشخصية لهم يوم الاثنين 14 محرم للعام الحالي بأنه تم نقلها إلى يوم الأربعاء بتاريخ 1440/01/16هـ.

وأشارت الجامعة إلى أن بقية المواعيد تبقى كما هي دون تغيير حسب المواعيد المعلنة سابقاً.

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية أنه لمزيد من المعلومات يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا).