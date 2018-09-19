جامعة القصیم تسمح للطالبة بالخروج قبل انتهاء المحاضرات في هذه الحالات

المواطن - القصيم

أكدت جامعة القصيم أن الطالبة مسموح لھا بالخروج عند انتھاء محاضراتھا في أي وقت، ولا يوجد وقت محدد للخروج من الجامعة، مبينة أن خروج الطالبات مرتبط بجدول المحاضرات إلا في حالات معينة.

وأضافت الجامعة أنها لا تمنع الطالبة من الخروج بعد انتھاء جدول محاضراتھا، إلا أنھا تسمح لھا بالخروج قبل انتھاء جدولھا في حال قدمت الطالبة ما يثبت أن لديھا موعد مستشفى لھا أو لمن تعول، أو إذا قدمت للجامعة ما يثبت التزامھا بموعد سفر.

وأوضحت وكيلة جامعة القصيم لشؤون الطالبات، الدكتورة نوال الثويني، أن الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة طالباتھا، وتھيئة الأجواء الأكاديمية المناسبة لھن، ومنحھن حقوقھن كاملة.