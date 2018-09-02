جامعة جدة تستقبل طلبات شغل الوظائف اليوم عبر هذا الرابط

المواطن - جدة

تبدأ جامعة جدة اليوم استقبال طلبات راغبي شغل الوظائف الشاغرة المعلنة سابقًا بنظام المسابقة الوظيفية.

وكانت جامعة جدة قد أعلنت في وقت سابق توفر وظائف شاغرة للمواطنين على مراتب السلم العام للموظفين، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية من حملة المؤهلات العلمية والعملية المناسبة.

وستكون مدة التقديم في وظائف جامعة جدة لمدة 5 أيام اعتباراً من اليوم 1439/12/22 هـ الموافق 2018/9/2 على موقع الجامعة ولن يتم قبول أي طلب توظيف ورقي.

واشترطت جامعة جدة في المتقدمين توافر الشروط التالية :

من لديه خدمة سابقة بالدولة عليه أن يوضح في بيان الخدمة اسم الجهة الحكومية ومسمى الوظيفة والمرتبة التي كان يشغلها وتاريخ بداية شغل الوظيفة وسبب إنهاء الخدمة .

من لم يكمل سنتين من موظفي جامعة جدة على الوظيفة الحالية التي يشغلها فلا يمكن له التقديم على المسابقة.

العاملون في القطاع الخاص أو من سبق له الخدمة في القطاع الخاص وتوفرت لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المعتمدة من نفس الجهة يوضح بها طبيعة عمل الوظيفة على أن تكون مناسبة في مجال تخصص الوظيفة المعلن عنها في المسابقة الوظيفية وأن ترفق شهادة الخبرة مصدقة من الغرفة التجارية وإرفاق بيان مدد اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تغطي فترة الخدمة المطلوبة .

ضوابط عامة

تحتسب سنوات الخبرة الصادرة من القطاع الخاص على أساس كل أربع سنوات بمرتبة بعد المرتبة المستحقة بموجب المؤهل العلمي وبحد أقصى ( 12 ) سنة شريطة أن تكون الخبرة المكتسبة بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

سوف يطلب من المتسابق الناجح في المسابقة بعد إجراء الاختبارات اللازمة إحضار كافة الأوراق الثبوتية الرسمية وشهادات الخبرة (إن وجدت) وذلك قبل اعتماد محضر المسابقة الوظيفية للتعيين على الوظيفة المرشح عليها.

يجب الحرص على تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة، وفي حالة عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.

يجب أن يكون اسم المتقدم متطابقًا في مؤهلاته مع ما ورد في الهوية الوطنية حرفيًّا.

يجب على المتقدم ألا يكون طالباً منتظماً بإحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد الحكومية.

يجب أن يكون المتقدم غير محال للتحقيق أو المحاكمة في الوقت الحاضر وأن يكون حسن السيرة والسلوك

يجب على المتقدم ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

يجب على المتقدم ألا يكون قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على السنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

يجب على المتقدم ألا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

التقديم على الوظائف سوف يكون إلكترونياً على موقع الجامعة، ولن يتم قبول أي طلب ورقي يرد للجامعة مباشرة سواء خلال فترة التقديم أو بعد الانتهاء منه .

ويمكن دخول موقع جامعة جدة عبر الرابط التالي (هنا)