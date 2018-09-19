جراحة صعبة لاستئصال ورم من طفله بعمر 3 أيام في بريدة

جراحة صعبة لاستئصال ورم من طفله بعمر 3 أيام في بريدة

2018/09/19
الساعة 9:25 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - بريدة

نجح الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في إجراء جراحة عاجلة لطفلة حديثة الولادة كانت الفحوصات الطبية قد كشفت عن وجود ورم كيسي بحجم 7 سم، باستخدام المنظار.

وبحسب المعلومات الطبية، فإن المستشفى كان قد استقبل الطفلة حديثة الولادة وتبلغ من العمر 3 أيام، المحولة من أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة.

وأشارت المعلومات إلى أن الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية، أظهرت وجود ورم في الجانب الأيمن لمنطقة البطن، ليقرر الأطباء استئصال الورم بالمنظار الجراحي استئصال كيس كبير من المبيض مع إزالة الطبقة المخاطية.

وتحسنت الطفلة وقرر الأطباء خروجها من المستشفى وهي بأتم صحة وعافية.


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