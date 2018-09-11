جريمة جديدة ضد الإنسانية.. لغم حوثي يقتل ويصيب 9 معظمهم نساء وأطفال

المواطن - الرياض
تواصل ميليشيا الحوثي جرائمها البشعة بحق المدنيين والتي تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية من خلال زرع الألغام في المناطق المأهولة بالمدنيين.
وفي واحدة من هذه الجرائم استشهد 5 أشخاص بينهم أطفال فيما أصيب 4 من النساء جراء انفجار لغم على أحد الطرق العامة بالقرب من منطقة معيمرة بالمتون.
وجاءت أسماء الشهداء كما يلي:
١- صالح حمد صالح مبخوت عائض (٧سنوات )
٢- مشعل عبدالحميد حميد العكيمي (١٥ سنة)
٣-شمعة محمد علي عشال
٤- كرامة صالح مبخوت عائض
٥- زينب محمد ناصر قربان
أما المصابات فجاءت أسماؤهن كما يلي:
١- سارة أحمد علي الخيال.
٢- ورقة صالح مبخوت عائض.
٣- خلود محسن علي عون عائض (٤سنوات).
٤- صافية محمد علي مفرح.
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