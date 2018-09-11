جريمة جديدة ضد الإنسانية.. لغم حوثي يقتل ويصيب 9 معظمهم نساء وأطفال

المواطن - الرياض

تواصل ميليشيا الحوثي جرائمها البشعة بحق المدنيين والتي تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية من خلال زرع الألغام في المناطق المأهولة بالمدنيين.

وفي واحدة من هذه الجرائم استشهد 5 أشخاص بينهم أطفال فيما أصيب 4 من النساء جراء انفجار لغم على أحد الطرق العامة بالقرب من منطقة معيمرة بالمتون.

وجاءت أسماء الشهداء كما يلي:

١- صالح حمد صالح مبخوت عائض (٧سنوات )

٢- مشعل عبدالحميد حميد العكيمي (١٥ سنة)

٣-شمعة محمد علي عشال

٤- كرامة صالح مبخوت عائض

٥- زينب محمد ناصر قربان

أما المصابات فجاءت أسماؤهن كما يلي:

١- سارة أحمد علي الخيال.

٢- ورقة صالح مبخوت عائض.

٣- خلود محسن علي عون عائض (٤سنوات).

٤- صافية محمد علي مفرح.