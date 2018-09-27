جموع غفيرة تُشيع شهيد الواجب آل مشيط في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شيعت جموع المصلين بعد صلاة الظهر بمحافظة محايل اليوم شهيد الواجب الرقيب أول مرعي بن أحمد مريع آل مشيط، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بجامع الأميرة العنود بوسط المحافظة، محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من الضباط والأفراد، ونقل المحافظ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد –حفظهما الله– وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.