جولات تفتيشية في 4 مناطق لضبط مخالفات التوطين

المواطن - الحدود الشمالية

نفذت فرق التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية جولات على الأسواق لمتابعة تطبيق قرارات التوطين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

كما نفذ فرع وزارة العمل على عسير حملة لمتابعة قرار توطين المهن بمنافذ البيع بأنشطة محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية.

وفي الباحة، نفذ عمل الباحة جولات تفتيشية على المنطقة لمتابعة قرارات التوطين.

وأيضًا نفذ فرع الوزارة بمنطقة نجران حملات تفتيشية للأنشطة المستهدفة بالتوطين في منافذ البيع وشملت محلات الأواني المنزلية ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات والملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية.