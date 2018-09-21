جولة الوطن .. الفيصلي يُدمر ترسانة أحد الدفاعية بقذيفتين

جولة الوطن .. الفيصلي يُدمر ترسانة أحد الدفاعية بقذيفتين

2018/09/21
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفيصلي في الفوز على خصمه نادي أحد بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

حاول فريق الفيصلي خلال الشوط الأول من المباراة تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاع أحد المتألق منع العنابي من تحقيق هدفه.

وفي الشوط الثاني كثف نادي الفيصلي من هجماته، حيث تمكن اللاعب الكولومبي دييغو كالديرون من افتتاح النتبجة للفيصلي في الدقيقة الـ56 بطريقة جميلة.

وواصل الفيصلي تألقه الهجومي، وذلك أملًا في تسجيل الهدف الثاني، حيث نجح اللاعب عبدالعزيز البيشي في تسجيل الهدف الثاني للفيصلي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز 4 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أحد عند صفر من النقاط في المركز الرابع عشر.


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