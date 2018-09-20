جولة الوطن .. 3 مباريات تخطف الأنظار اليوم

المواطن - محمد سمعه

يستأنف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مبارياته اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة أو ما يُعرف باسم جولة الوطن بثلاثة لقاءات من العيار الثقيل.

وستقام المباراة الأولى في جولة الوطن بين ناديي الشباب والفتح في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

أما المباراة الثانية فستكون بين ناديي التعاون والاتحاد في تمام السابعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويختتم اليوم بالمباراة الثالثة والتي ستكون بين فريقي الهلال والباطن على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة.

ويسعى الهلال إلى الفوز الثالث على التوالي وحصد تسع نقاط لينافس جاره النصر على المركز الأول في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.