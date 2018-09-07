حادث لـ5 سيارات أمام جامع راحة سنحان والسبب تجاهل المسؤولين!

المواطن - محمد بن هويج - الحرجة

أصيب 5 أشخاص، عقب صلاة الجمعة اليوم، في حادث وقع لـ5 سيارات أمام جامع راحة سنحان؛ وذلك بسبب ازدحام السيارات أمام الجامع ولقربه من الشارع العام، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث ونقل المصابين لمستشفى الحرجة العام.

وطالب أهالي راحة سنحنان منذ 5 أعوام بإنشاء دوار في نفس موقع الحادث.

وقال عوض بن مندية آل لعور، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الموافقة صدرت من قبل الجهات المختصة على إنشاء الدوار، ولكن اختلفت الجهات المسؤولة من البلدية ووزارة النقل على استلام الموقع وإنشائه ليتهرب كل منهما عن المسؤولية.

ولفت إلى أن الموقع شهد أكثر من 28 حالة وفاة تقريبًا وعددًا كبيرًا من الإصابات جراء الحوادث التي تقع بسبب عدم وجود دوار.



وناشد أهالي راحة سنحان أمير عسير فيصل بن خالد بالتدخل وتوجيه الجهات المسؤولة بوضع دوار أو مطبات تساعد في الحد من تلك الحوادث بأسرع وقت ممكن.