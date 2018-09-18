حالة واحدة لاستخدام أي منشأة الاسم التجاري لأخرى

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن هناك حالة واحدة فقط لاستخدام أي منشأة الاسم التجاري لمنشأة أخرى.

وأوضحت التجارة أنه يحق لأي منشأة استخدام الاسم التجاري بشرط اختلاف النشاط.

ولفتت التجارة في سياق آخر، إلى أنه يشترط لإصدار السجل التجاري ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأيضًا ألا يرتبط بوظيفة حكومية.

كما يمكن شطب السجل التجاري إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة: هنا بعد التأكد من عدم وجود عمالة على السجل التجاري.