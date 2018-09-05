حساب المواطن .. أبو حنين لديه عمل إضافي خارج الدوام فهل ينقطع عنه الدعم؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

تساءل مواطن يدعى “أبو حنين” بشأن تأثير عمله الإضافي خارج الدوام على دعم حساب المواطن.

وقال أبو حنين موجهًا استفساره إلى خدمة عملاء حساب المواطن: “بداية من الشهر المقبل سوف ينزل مع راتبي عمل إضافي وخارج الدوام وسوف يكون المبلغ مع الراتب أكثر من ١٤ ألف ريال.. هل ينقطع حساب المواطن ؟

وأجابت خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على الاستفسار: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يتم التحديث بالتوجه عبر البوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات وسوف يتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أن الاثنين المقبل 10 سبتمبر، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة رقم 11 لشهر أكتوبر لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: هنا

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، يوم الاثنين المقبل، وهو 10 سبتمبر، حيث سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.

ويستمر التسجيل في الدفعة الـ11 حتى موعد صرف الدفعة الـ9 من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويصرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.