حساب المواطن .. توفي والده ويريد تسجيل والدته للحصول على الدعم

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن توفي والده وكان مُسجلًا في البرنامج، ويريد الآن تسجيل والدته الأرملة للحصول على دعم البرنامج.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على الاستفسار بالقول: “بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية (أرملة) وإضافة الأبناء كتابعين لها”.

ولفت حساب المواطن إلى أن المستندات المطلوبة لتسجيل الأرملة في البرنامج (صك حصر الورثة أو صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان).

ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الـ11 حتى يوم الاثنين المقبل 10 سبتمبر الجاري.

وتشمل الدفعة الـ10 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري.

أما الدفعة الـ10 فسوف يتم صرف الدعم في موعدها المحدد سلفًا في 10 من الشهر الجاري.

وكان حساب المواطن أعلن قبل عدة أيام صدور نتائج الأهلية للدورة العاشرة، حيث يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا)