حساب المواطن : في حالة تحديث البيانات يتم اتباع هذه الإجراءات

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة حدوث أي تغيير في البيانات فإنه يلزم على المستفيد التحديث في بياناته عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية؛ حتى لا يتأثر الدعم.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “هل فعلًا في تحديث للمعلومات؟”.

ورد حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “أهلًا بك، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يتم التحديث بالتوجه عبر البوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات والنقر على زر الحفظ”.

التسجيل مستمر:

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الحادية عشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

وأكد حساب المواطن أن يوم الاثنين، المقبل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الجديدة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج:

ويصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.